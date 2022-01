FIFA 22 Ultimate Team: Dzeko c'è!

Il diciannovesimo appuntamento della stagione con la modalità FIFA Ultimate Team di FIFA 22 è passato un po' sotto traccia in questi ultimi sette giorni: i trasferimenti di Gosens , Vlahovic , Lazetic hanno infiammato la chiusura del mercato. Per completare la nuova squadra scelta da Electronic Arts bastano 500mila crediti: il capitano è il centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Dopo Handanovic è il turno Jeremías Conan Ledesma (84) del Cadice: l'argentino (alla seconda carta nera stagionale) ha una quotazione che si aggira sui 20mila crediti e si conferma un discreto portiere in FUT.

Nel terzetto difensivo Lucas Digne (86), Manuel Akanji (85) e Kyle Walker-Peters (81) a brillare è soprattutto lo svizzero del Borussia Dortmund, un centrale fortissimo che può essere acquistato a una cifra irrisoria, circa 33mila crediti. Per quanto riguarda il francese dell'Aston Villa e l'inglese del Southampton il nostro consiglio è di guardare altrove: le due carte non valgono assolutamente le cifre richieste (rispettivamente 26mila e 19mila crediti).

Sulla carta il centrocampo proposto da EA questa settimana è di grande qualità con la coppia Marco Verratti (88) e Joshua Kimmich (91) e con esterni del calibro di Hakim Ziyech (86) e Moussa Diaby (86) e un trequartista come Sonny Kittel (82). Cinque carte nere di buon livello ma nulla di eccezionale: la stella nostrana del PSG è acquistabile per 40mila crediti, quella del Bayern Monaco per 70mila crediti, mentre gli altri tre hanno una quotazione che si aggira sui 20/25mila crediti.

In attacco troviamo la strana coppia Steven Bergwijn (83) ed Edin Džeko (86): il primo ha segnato dopo il novantesimo una doppietta storica che ha permesso agli Spurs di Antonio Conte di ribaltare il risultato contro il Leicester; il bosniaco invece si conferma sempre più implacabile tra le fila dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Il primo è acquistabile per 21mila crediti ed è consigliatissimo; il secondo per 23mila crediti ed è una buona carta.

In panchina e in tribuna anche questa settimana non c'è molto: l'unico vero affare è Stephy Mavididi (81), attaccante inglese del Montpellier.

SI VOTA PER LA PREMIER – Electronic Arts ha svelato le nomination del Player of the Month del mese di gennaio della Premier League per FUT: il vincitore riceverà una carta speciale che i giocatori potranno riscattare tramite le solite Sfida Creazione Rosa. Per votare basta raggiungere il sito ufficiale di EA Sports. A proposito di SCR, sono finalmente disponibili quelle dedicate a due icone come Kenny Dalglish e Luis Figo.

