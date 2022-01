FIFA 22 Ultimate Team: Handanovic paratutto!

Il diciottesimo appuntamento della stagione con FUT ci regala un Handanovic in grandissimo spolvero : il capitano, però, è la leggenda del Bayern Monaco Thomas Mülle r. Per completare la formazione questa settimana “bastano” 800.000 crediti .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Il capitano dell'Inter di Simone Inzaghi ha letteralmente salvato il risultato nell'ultima partita di campionato: Samir Handanovic (87) si è meritato così la prima carta nera della stagione. Per 26.000 crediti il portiere sloveno dell'Inter è un buon affare, soprattutto per chi punta su una squadra tutta Serie A.

Nel terzetto difensivo Andrew Robertson (88), Sven Botman (82) e Thomas Meunier (84) spicca l'olandese del Lilla, oggetto del desiderio del Milan di Pioli. Botman, che è stato individuato dalla coppia Maldini-Massara come possibile sostituto dell'infortunato danese Kjaer, si conferma un buon centrale in FUT con una quotazione abbordabilissima (12.000 crediti). Molto meno del gettonato esterno scozzese del Liverpool di Klopp che viaggia sui 60.000 crediti. Il miglior difensore come rapporto qualità/prezzo è invece il belga Meunier: 14.000 crediti! Da comprare a occhi chiusi!

Centrocampo di grandissima qualità con la coppia Thomas Müller (89) e Bruno Fernandes (89) e sulle fasce Florian Wirtz (84) e Jack Harrison (82): il campione tedesco e la stella portoghese costano rispettivamente 40.000 e 180.000 crediti, mentre per il talento del Bayer 04 Leverkusen e quello del Leeds United servono 15.000 e 12.000 crediti.

In attacco, il tridente Ciro Immobile (87), Ben Yedder (86) e Aleksandar Mitrovic (84) è qualcosa di devastante. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è il serbo del Fullham che è acquistabile per 15.000 crediti: una bestia da FUT. Non male nemmeno la seconda carta nera del bomber della Lazio che viaggia sui 40.000 crediti, mentre l'attaccante francese del Monaco ha una quotazione davvero esagerata, oltre 230.000 crediti.

In panchina e in tribuna anche questa settimana c'è davvero poco da segnalare: l'unico affare è Gabadhino Mhango (78), attaccante sudafricano degli Orlando Pirates.

NUOVI PORTIERI – Il nuovo aggiornamento preparato da EA (si tratta di un “live tuning”) apporta delle modifiche al gameplay, soprattutto per quanto riguarda l'efficacia dei portieri nelle situazioni “uno contro uno”, da distanza ravvicinata e sui tiri da lontano.

Infine, è stato finalmente annunciato il Team of the Year: nell'undici titolare ci sono anche i nostri Gianluigi Donnarumma (96) e Jorginho (97).

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!