FIFA 22 Ultimate Team: Theo Hernández non si ferma più!

La Supercoppa Italiana porta in dote il nuovo squadrone della settimana firmato da EA. Ci sono diversi giocatori della Serie A e il capitano è un ex conoscenza del nostro campionato: stiamo parlando del brasiliano Marquinhos (89) che dopo l'avventura nella Roma milita nel dream team parigino guidato da Pochettino .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Aitor Fernández (84) è il prescelto della settimana tra i pali: il portiere del Levante non è un campione ma un buonissimo interprete del ruolo ed è acquistabile per meno di 20.000 crediti. La linea difensiva è formata da giocatori che militano (o hanno militato) nel nostro campionato: Theo Hernández (87), Marquinhos (89), Alessandro Bastoni (87) e Stefan Lainer (83). Per il laterale del Milan - alla seconda carta nera stagionale - servono 250.000 crediti: una cifra importante per il terzino più devastante presente in FUT. Per il centrale brasiliano del PSG servono molti più crediti: circa 480.000. Decisamente più economico il difensore dell'Inter: 31.000 crediti per un centrale affidabile e con il vizio del gol si possono anche spendere. Per quanto riguarda il laterale austriaco del Borussia Mönchengladbach si tratta di un discreto giocatore con un interessante rapporto/qualità prezzo, circa 16.000 crediti.

A centrocampo spicca la classe cristallina di Sergej Milinkovic-Savic (87) che può essere acquistato per meno di 35.000 crediti. A fare compagnia al talento serbo della Lazio ci sono il mediano Aurélien Tchouaméni (84) e l'esterno Jude Bellingham (84): il francese del Monaco è davvero ottimo e non costa una cifra folle (45.000 crediti); l'inglese del Borussia Dortmund è un discreto giocatore in FUT e nonostante la quotazione (16.000 crediti) è meglio lasciar perdere.

In attacco, è il turno del tridente Mikel Oyarzabal (87), André Silva (86) e Domenico Berardi (86): tre buonissimi attaccanti con quotazioni alla portata di tutti. Per lo spagnolo della Real Sociedad bastano 31.000 crediti, per il portoghese ex Milan e per l'esterno del Sassuolo circa 25.000 crediti.

In panchina e in tribuna anche questa settimana c'è davvero poco da segnalare: David Raum (82) e soprattutto Cherif Ndiaye (77).

NUOVO EVENTO – Proprio oggi partirà l'ennesimo evento creato ad hoc da EA: da quello che abbiamo scoperto si tratta di carte dedicate allo squadrone dell'anno. Nel frattempo, è possibile votare i migliori della stagione appena conclusa, accedendo al sito ufficiale di FIFA 22. Dušan Vlahović (87), invece, ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di dicembre della Serie A.