FIFA 22, boom di vendite per la carta di Josh Cavallo dopo il coming out del calciatore

È stato protagonista di un video molto coraggioso Joshua Cavallo, 21enne terzino australiano in forze all'Adelaide United che, sulle pagine social della squadra, ha fatto coming out confermando pubblicamente di essere gay. In un settore come quello calcistico in cui l'omosessualità viene vista ancora come un tabù, il gesto dell'atleta classe 1999 ha fatto rapidamente il giro del mondo arrivando anche ai videogiochi, e soprattutto in FIFA 22.