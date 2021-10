Electronic Arts: cominciano le ipotesi sul nuovo nome di FIFA

Quello tra il gioco di calcio di Electronic Arts e la FIFA è un matrimonio che dura incontrastato fin dal 1993: la serie, nata su Mega Drive , si è evoluta - tra alti e bassi e la feroce concorrenza dei giochi calcistici di Konami - fino ai giorni nostri, in cui la simulazione creata in Canada è diventata la scelta principale per tutti gli appassionati e i giocatori professionisti . Electronic Arts, però, sembra davvero intenzionata ad abbandonare il nome che ha caratterizzato finora i suoi giochi di calcio.

È stato il vicepresidente di EA Cam Weber a cominciare a suggerire la nuova strategia: nel commentare il grande successo di vendite di FIFA 22 (qui la nostra recensione), Weber ha dichiarato che “stiamo anche esplorando l'idea di cambiare il nome dei nostri giochi di calcio. Ciò significa che stiamo rivalutando i nostri accordi con FIFA, che sono separati rispetto a qualsiasi altra partnership e licenza nel mondo del calcio”. E pochi giorni dopo, presso l'Intellectual Property Office del Regno Unito e l'European Union Intellectual Property Office, Electronic Arts ha in effetti depositato un nuovo, potenziale nome per la sua simulazione calcistica: EA Sports FC (Electronic Arts Sports Football Club).

È importante sottolineare che, mentre certamente stanno proseguendo le trattative con la FIFA, in termini di licenze e giocatori nulla cambierebbe in caso di rebranding del gioco: Cam Weber ha già confermato che anche nel caso in cui si verificasse un cambio di nome, EA manterrà le licenze per oltre 17.000 atleti, 700 squadre di calcio, 100 stadi e 30 divisioni di calcio, praticamente tutti i contenuti del gioco.

