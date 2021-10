FIFA 22 Ultimate Team: con Locatelli e Tonali è grand'Italia!

Dopo due squadre settimanali di poco appeal, con la nuova selezione della modalità Ultimate Team di FIFA 22 Electronic Arts fa finalmente sul serio! Per il terzo appuntamento della stagione il capitano è la stella del Tottenham Heung Min Son (90) , mentre servono un milione e 200mila crediti per completarla.

LA TERZA SQUADRA DELLA SETTIMANA – A difendere la porta di FUT, questa settimana troviamo Kevin Trapp (84), estremo difensore dell'Eintracht Francoforte. La sua quotazione è super economica: 11mila crediti per un portiere più che onesto.

La linea a tre preparata da EA vede il capitano del Chelsea César Azpilicueta (85), il centrale del Friburgo Philipp Lienhart (81) e quello del Napoli Amir Rrahmani (81). Tre discreti difensori che hanno una quotazione che varia dai 10mila crediti per gli ultimi due fino ai 15mila per lo spagnolo dei Blues, senza dubbio il migliore del terzetto.

IGN

Il centrocampo a quattro di questa settimana ci piace e non poco: Manuel Locatelli (84) e Andrés Iniesta (83) sono sinonimo di qualità e fantasia. L'illusionista catalano continua a dipingere calcio tra le fila del Vissel Kobe nel campionato giapponese, mentre il giovane centrocampista italiano è finalmente entrato negli ingranaggi della mediana del Piemonte Calcio (Juventus). Per la leggenda del Barcellona servono 11mila crediti, per il mediano bianconero 16mila crediti. Sulle fasce laterali troviamo il sopracitato fenomeno degli Spurs Heung Min Son (90) e il francese Aurélien Tchouaméni (82) del Monaco. Il primo è un giocatore fenomenale che in questa prima carta della stagione non riesce a mettere in mostra tutto il suo potenziale: 670mila crediti sono decisamente troppi. Il secondo è buon centrocampista, nulla di più: 10mila si possono anche spendere.

In attacco troviamo la stellina dei Citizen Phil Foden (86), una vecchia volpe come Luis Suárez (89) e un bomber di belle speranze come Jonathan David (84). Quest'ultimo è il vero affare della settimana: l'attaccante del Lille è una bestia da FUT e costa solo 40mila crediti! Per quanto riguarda l'uruguaiano dell'Atletico di Madrid, si va sempre sul sicuro: si compra per 55mila crediti. La stellina del City invece non convince in questa prima carta stagionale: non vale i 160mila crediti richiesti.

Questa settimana in panchina e tribuna ci sono diversi giocatori da segnalare: il nostro Sandro Tonali (81), Talisca (84) e, soprattutto, il mitico Breel Embolo (81).

IGN

FIFA CAMBIA NOME? – Notizia bomba: EA sta valutando un possibile cambio di nome per il prossimo episodio della serie FIFA. Infatti, il colosso nord americano sta trattando con la FIFA il rinnovo per quanto riguarda i diritti sul nome della sua celebrata simulazione calcistica. Lo ha confermato lo stesso Cam Weber, general manager di EA Sports, in un comunicato ufficiale relativo al lancio di FIFA 22.

