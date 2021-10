FIFA 22 Ultimate Team: Osimhen è semplicemente inarrestabile!

Dopo il lancio in anteprima per gli abbonati a EA Play, FIFA 22 è disponibile per tutti e questa settimana il mercato di FUT si annuncia piuttosto congestionato e rovente. Electronic Arts ha pubblicato la Seconda Squadra della Settimana: il capitano è Karim Benzema (90) e per completare questo "dream team" bastano un milione di crediti.

LA SECONDA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Anche questa settimana non troviamo dei super portieri a difendere la porta di FUT. Dopo Yassine Bounou (84) del Siviglia, questa volta è il turno di Lukáš Hrádecký (85), portiere finlandese che milita nel Bayer Leverkusen. Discreto giocatore, dotato di ottimi riflessi e abile nei tuffi, è acquistabile per 13.500 crediti.

La difesa a tre proposta da EA non convince più di tanto: Sergiño Dest (81), Aritz Elustondo (82) e Jesús Navas (86) sono un terzetto discreto nulla di più. Il più interessante dei tre è Navas, che per anni è stato uno dei giocatori più apprezzati dagli allenatori in FUT per la sua straordinaria velocità: nonostante l'età, lo spagnolo è ancora veloce e ha una quotazione che si aggira sui 60mila crediti. L'altro spagnolo della Real Sociedad è un centrale roccioso e poco altro: 10.500 crediti sono decisamente troppi. L'americano del Barcellona, invece, si fa apprezzare per le doti atletiche e poco altro: 29mila crediti sono una cifra impegnativa, troppo.

Il centrocampo a quattro proposto è del tutto inedito: Nicolò Barella (86) e Denis Zakaria (83) sono l'anima della mediana. Il folletto dell'Inter non riesce per ora essere altrettanto efficace in FUT, mentre lo svizzero ci conferma un muro invalicabile da superare davanti alla difesa: per il primo servono 120mila crediti, per il secondo 86mila crediti. Sulle corsie esterne troviamo la coppia brasiliana Felipe Anderson (84) e Gabriel Jesus (86): il primo è ritornato alla Lazio e viaggia sui 55mila crediti; il secondo è rimasto al Manchester City e si conferma sempre un bomber di razza con una quotazione da top player, circa 200mila crediti.

In attacco abbiamo due punte di caratura internazionale e un trequartista dalle grandi potenzialità. Karim Benzema (90) e Victor Osimhen (83) sono due attaccanti fenomenali, in particolare il centravanti del Napoli che è una bestia da FUT acquistabile per "soli" 50mila crediti. Per quanto riguarda il bomber del Real Madrid bisogna spendere quasi il triplo, circa 153mila crediti. Il dubbio riguarda il trequartista: Christopher Nkunku (84) del Lipsia non vale i 40mila crediti richiesti.

Anche questa settimana in panchina e tribuna c'è poco da segnalare, a parte Paul Ebere Onuachu (82) e Seko Fofana (82) che sono due ottimi affari.

IL GIOCATORE DEL MESE DELLA PREMIER LEAGUE – Sono iniziate le votazioni per nominare il Player of the Month, il giocatore del mese di settembre della Premier League di FIFA Ultimate Team: CR7 è il grande favorito. Come sempre il vincitore avrà una carta dedicata che si potrà riscattare tramite una Sfida Creazione Rosa.

