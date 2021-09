FIFA 22 Ultimate Team: la prima squadra della settimana!

Si parte! Anche se l'apertura ufficiale della stagione di FIFA 22 è prevista per il prossimo 1 ottobre , chi ha preordinato il gioco o chi è semplicemente abbonato al servizio di EA Play può già giocare alla simulazione calcistica di EA da qualche giorno. E non manca il primo "dream team" della stagione: il modulo manco a dirlo è sempre il solito 3-4-3, mentre il capitano è Joshua Kimmich (90) del Bayern Monaco.

LA PRIMA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta troviamo Yassine Bounou (84) del Siviglia: il portiere marocchino è il prescelto per questa prima squadra. Un discreto interprete del ruolo e può essere una buona scelta per iniziare il campionato di FUT e per saggiare il gioco. Costa relativamente poco: 10.500 crediti.

Al centro della difesa a tre ritroviamo un grande campione come Thiago Silva (86) insieme a David García (82) e Marco Faraoni (82). L'ex difensore di Milan e PSG nel Chelsea sta vivendo una seconda giovinezza che l'ha portato a conquistare la Champions League nella passata stagione: per lui servono 18.500 crediti. Per lo spagnolo dell'Osasuna e per l'italiano del Verona invece "bastano" 10mila crediti. Il nostro consiglio è di lasciar perdere il terzetto (il brasiliano comunque è il più forte del terzetto).

Nel centrocampo a quattro c'è un top player come il tedesco Joshua Kimmich (90) che ha una quotazione importante, oltre 150mila crediti. Insieme a lui nell'inedita linea a quattro proposta da EA trovano posto Luis Díaz (83) del Porto, Ismaïla Sarr (82) del Watford e Vinícius (83) del Real Madrid. Il brasiliano delle merengues non è male in questa prima carta stagionale anche se viaggia abbondantemente i 150mila crediti. Il colombiano e il senegalese sono due ottimi giocatori, il primo si può acquistare per 16mila crediti, il secondo per meno di 30mila. Restano consigliatissimi Sarr (per il rapporto qualità prezzo) e Vinícius (a parte il fisico leggerino è davvero un fenomeno).

Il primo tridente della stagione è piuttosto interessante: Edin Džeko (85), Ivan Toney (84) e Mohamed Salah (90) sono tanta roba. Tra i tre il prescelto è il bomber del Brendford, una bestia da FUT acquistabile per meno di 20mila crediti. Per quanto riguarda gli ex giallorossi Džeko e Salah, come rapporto prezzo meglio il bosniaco (11mila crediti), come qualità assoluta invece l'egiziano (costa quasi 500mila crediti).

In panchina e in tribuna i nomi da seguire sono pochini: Habib Diallo (81) e Francesco Caputo (82). Tutto il resto è noia.

WEB APP - È disponibile da qualche giorno anche la preziosa Web App di FUT per fare il mercato e tenere sotto controllo ogni aspetto del proprio club. Tra le novità della nuova versione c'è anche la possibilità di personalizzare la musica durante l'ingresso in campo e persino le esultanze dopo un gol: vi basta?

