Ricominciano i campionati, e si torna a cercare giocatori in FIFA 21 , in attesa dell'arrivo di FIFA 22 . In questo numero della nostra rubrica, però, non andremo a cercare supercampioni, ma a scegliere i giocatori migliori nelle squadre di... secondo piano.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DEI CAMPIONATI MINORI – In attesa che la Serie A e tutti i principali campionati entrino nel vivo dopo l'aperitivo pre-sosta, vi proponiamo una delle ultime formazioni TOTS preparate da EA: quella dedicata alla “Squadra della Stagione dei campionati minori”.

IGN

In porta, troviamo Alan Mannus (85) degli Shamrock Rovers, formazione che milita nel campionato irlandese. Buonissimo portiere, Mannus si fa apprezzare soprattutto per una quotazione più che abbordabile: 17.000 crediti. In difesa, la qualità non manca grazie a James Tavernier (90), un terzino inarrestabile che ha una qualità/prezzo invidiabile: 12.000 crediti sono una cifra ridicola per l'esterno dei Glasgow Rangers. Il danese Erik Sviatchenko (87) è un centrale roccioso e insieme al serbo Filip Mladenovic (86) forma una coppia davvero sorprendente: per il difensore dell'FC Midtjylland servono 23.000 crediti mentre per quello del Legia Warszawa 40.000 crediti.

A centrocampo la qualità non manca con il francese Florian Tardieu (89) e il brasiliano Cesinha (91): il primo milita nel Troyes (Ligue 2) ed è il classico schermo davanti alla difesa; il secondo è un talento fenomenale che milita nella K League coreana. Per il francese servono 18.000 crediti, mentre per il brasiliano 12.000 (da comprare assolutamente!). Sulle corsie laterali troviamo il croato Mislav Oršic (90) della Dinamo di Zagabria e lo spagnolo Embarba (89) dell'Espanyol. Consigliatissimo il primo che costa solo 12.000 crediti, mentre il secondo si può acquistare per 18.000 crediti.

In attacco abbiamo il tridente inedito Patson Daka (88), Jamie Maclaren (88) e Paul Ebere Onuachu (87): tre bestie da FUT per meno di 50.000 crediti! Il più devastante dei tre è il nigeriano Onuachu che milita nel Genk: per 19.000 crediti è praticamente regalato. L'australiano Maclaren e lo zambiano Daka costano rispettivamente 20.000 crediti e 23.000 crediti e sono consigliatissimi entrambi!

IGN

NUOVA MAGLIA PER LIVERPOOL – Sul sito del Liverpool è stata svelata la terza maglia della squadra di Klopp che si potrà usare in FIFA 22. Nel frattempo, EA ha resto disponibili due nuove interessanti Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare le carte speciali di Wissam Ben Yedder (95) e Matteo Guendouzi (95).

