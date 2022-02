FIFA 22 Ultimate Team: con Mané e Di Maria è derby Champions!

Il ventesimo appuntamento della stagione non offre molti spunti agli allenatori di FIFA Ultimate Team , l'apprezzatissima modalità di FIFA 22 . Complice la sosta di campionato e la Coppa d'Africa, EA ha avuto poche partite a disposizione per selezionare il suo dream team settimanale. Il capitano della ventesima compagine di FUT però è una super stella: stiamo parlando di Sadio Mané .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta troviamo Mathew Ryan (84), portiere australiano alla seconda carta nera stagionale che milita nella Real Sociedad. Buon giocatore, nulla di più: la sua quotazione è abbordabilissima, 12mila crediti.

Il pacchetto difensivo è decisamente più interessante con il trio formato da Felix Torres (76), Borna Barišic (81) e Álvaro Tejero (78). Tre buonissimi difensori con quotazioni accessibili: il migliore in assoluto è il croato dei Rangers, che costa 13mila e garantisce una spinta e copertura sulla fascia. Non male il centrale dell'Ecuador che milita nel Santos Laguna, così come l'esterno spagnolo dell'Eibar: entrambi sono acquistabili per 11mila crediti.

Il centrocampo proposto da EA questa settimana è tutto da scoprire: Alireza Jahanbakhsh (79), Fabian Frei (79), Otávio (84) e Sam Adekugbe (76) sono quattro giocatori poco conosciuti al grande pubblico. Si tratta di centrocampisti di buon livello: i migliori come rapporto qualità/prezzo sono Adekugbe e Jahanbakhsh che si possono acquistare sugli 11/12mila crediti. Gli altri due sono non sono male: il portoghese Otávio si compra per 14mila crediti, lo svizzero Frei per 12mila crediti.

In attacco troviamo un tridente di grande spessore con Karl Toko Ekambi (84), Sadio Mané (91) e Ángel Di María (88). Il bomber del Lione è da comprare a occhi chiusi: costa 14mila crediti ed è un fenomeno. Per quanto riguarda le stelle del Liverpool e PSG bisogna aprire il portafoglio: 350mila crediti per il senegalese, 40mila crediti per l'argentino.

In panchina e in tribuna anche questa settimana c'è pochino: gli unici nomi interessanti sono Dion Charles (75) e Salomón Rondón (81).

RASPADORI VINCE IL POTM - EA nel frattempo ha pubblicato una nuova patch per FIFA 22 per le versioni PC e Google Stadia. L’aggiornamento sistema alcune cosucce a livello di gameplay: nello specifico, è stata aumentata la probabilità che un giocatore mantenga la palla dopo aver intercettato un passaggio rasoterra. La patch è in arrivo nei prossimi giorni anche per le versioni console (PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S).

Giacomo Raspadori (83), invece, ha conquistato l'ambito riconoscimento Player of the Month di gennaio: la sua carta è disponibile nelle Sfide Creazione Rosa.

