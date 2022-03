FIFA 22 Ultimate Team: Theo vs. Lautaro, il derby continua!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Dopo il belga Koen Casteels (87) è il turno dell'olandese Marco Bizot (84), un portiere sconosciuto al grande pubblico ma che milita nella Ligue 1. Quella di Bizot è una carta nera normale, nulla di più (13.000 crediti). Molto meglio il terzetto difensivo proposto da Electronic Arts composto da Theo Hernández (88), David Raum (84) e Reece James (86). Il laterale del Milan è uno dei migliori presenti in FUT e nella nuova card supera abbondantemente i 340.000 crediti. Molto più economico il tedesco dell'Hoffenheim che è acquistabile per 13.000 crediti (consigliatissimo!) o l'inglese del Chelsea per 25.000 crediti.

A centrocampo la stella assoluta è Kevin De Bruyne (93) accompagnato da Romain Faivre (84), Bukayo Saka (87) e Carlos Soler (84). Il belga è un fenomeno, gli altri tre sono buonissimi giocatori: nel complesso quattro carte nere di buon livello. La più costosa è quella dedicata al fenomeno del Manchester City (270.000 crediti) mentre per il francese del Lione bastano 13.000 crediti. L'inglese dell'Arsenal e lo spagnolo del Valencia invece si possono comprare rispettivamente per 33.000 e 15.000 crediti.

In attacco risplende il tridente composto da Lautaro Martínez (87), Iago Aspas (88) e Ivan Toney (86): tre carte nere assolutamente spettacolari. Il toro argentino è davvero forte e costa 28.000 crediti, mentre l'inglese del Brentford è un vero affare: 23.000 crediti per una bestia da FUT! La nuova card dello spagnolo non è affatto male ma ha un rapporto qualità/prezzo non vantaggioso.

In panchina e in tribuna c'è poco da consigliare: il brasiliano Evanilson (84) del Porto è da comprare a tutti i costi.

UOMO DEL MESE DELLA SERIE A - Electronic Arts ha annunciato il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di febbraio per la Serie A: si tratta di Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta. Nel frattempo, è stato annunciato che il primo gruppo di Icone in versione Prime è disponibile nei pacchetti di FUT!



