Videogiochi, deputata USA partecipa a una diretta di beneficenza per transgender

Lo youtuber inglese Harry Brewis, conosciuto con il nickname Hbomberguy, ha organizzato una diretta Twitch per una raccolta fondi destinata all'ente Mermaids, un’associazione che lavora per aumentare la consapevolezza di genere nei bambini e i giovani tra professionisti e pubblico.



Per l’occasione Hbomberguy ha giocato a Donkey Kong 64, storico videogioco uscito nel 1999 su Nintendo 64, completandolo in 57 ore 48 minuti e 32 secondi.