Videogiochi, arriva la postazione da gioco estrema da 20mila euro

Si chiama Predator Thronos ed è una postazione da gioco PC talmente accessoriata da costare quanto un auto..



È prodotto da Acer ed è un ritrovato di tecnologia alto un metro e mezzo progettato per racchiudere il giocatore in una "caverna d'acciaio". Pensate, il suo design permette persino di personalizzare completamente la posizione di schienale, sedia, poggiapiedi e tavolino per un'esperienza di gioco a dir poco totalizzante.



Thronos è disponibile solo su richiesta, supporta fino a tre monitor da 27 pollici e arriva con tutti gli ultimi ritrovati in ambito gaming, dalle cuffie al computer con processori Intel Core di nona generazione e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.



Un vero e proprio sogno che non richiede soltanto tanto spazio in casa, ma anche una disponibilità economica di un certo tipo. I prezzi, infatti, variano dai 9.999 euro per la versione base fino ad arrivare ai 19.999 euro della versione top.