13 dicembre 2018 03:41 I migliori videogiochi per PC da regalare a Natale Vi aiutiamo a scegliere il regalo perfetto per i possessori di un computer da gaming: ecco i titoli per fare felici gli appassionati

Dopo avervi consigliato i migliori giochi per PS4, Xbox One e Switch, dandovi qualche dritta sulla console più adatta ai propri gusti, i TV del momento e le schede grafiche per PC, andiamo a scoprire quali sono i giochi più importanti che potreste regalare proprio a un appassionato di videogiochi su computer. Quali sono i titoli perfetti per un dono di Natale? Tgcom24 e Mastergame vi danno una mano a scegliere tra una selezione di titoli imperdibili adatti a tutti gli appassionati della "master race".

Football Manager 2019Il manageriale calcistico per eccellenza è tornato in una nuova edizione più ricca che mai, che include tutta una serie di rifiniture a un ecosistema di per sé già estremamente vasto e profondo. L'edizione 2019 del titolo di Sports Interactive può vantare una nuova interfaccia molto più ordinata, con cui potrete tenere a portata di mano tutte le funzioni nevralgiche per la gestione del proprio club, tra cui il calciomercato e la nuova sezione per gli allenamenti della squadra. Ci sono poi tante licenze aggiuntive, come quella completa dedicata alla Bundesliga, e una serie di accorgimenti al motore di gioco che, pur non raggiungendo gli standard di un simulatore calcistico come FIFA o PES, riesce a offrire un'esperienza appagante e assuefacente.



Se avete sempre sognato di vestire i panni di un allenatore e avere il pieno controllo della vostra squadra del cuore, Football Manager 2019 è il gioco che fa per voi.

Hitman 2Il ritorno del killer più famoso dei videogiochi, l'Agente 47, che dopo la formula episodica del reboot di Hitman si ripropone in un formato più tradizionale, con tutte le ambientazioni già incluse nel pacchetto iniziale. Nel mondo di Hitman 2, ogni oggetto può trasformarsi in un'arma per portare a termine il proprio contratto: un "parco giochi" per gli aspiranti sicari che potranno sfruttare un mondo di opportunità, infiltrarsi grazie a decine di travestimenti diversi, sbarazzarsi di bersagli elusivi come quello interpretato dall'attore Sean Bean, e scoprire un'esperienza di gioco in continua evoluzione.



Per approfondire, leggi la nostra recensione completa.

Assetto Corsa CompetizioneL'originale Assetto Corsa è diventato un punto di riferimento per gli amanti delle simulazioni di guida, ma il nuovo progetto del team italianissimo di Kunos Simulazioni tenta una formula diversa, con una distribuzione in Accesso Anticipato e la promessa di un ecosistema in continua evoluzione mese dopo mese. Il cuore del gioco è ovviamente il suo gameplay estremamente simulativo, e nella versione attuale ci sono bolidi come la Ferrari 488 GT3, una delle vetture protagoniste del Campionato Blancpain GT Series, ma anche la BMW M6 GT3, la Bentley Continental e l'accattivante Lamborghini Huracàn.



Insomma, se amate le quattro ruote e vi interessa vivere il weekend di gara all'insegna del massimo realismo, Assetto Corsa Competizione è il gioco che fa per voi!

Monster Hunter WorldIl gioco di ruolo di Capcom permette di creare una squadra di cacciatori con cui esplorare un mondo aperto, alla ricerca di nuove creature da cacciare e aggiungere alla propria collezione. Il mondo creato dalla casa giapponese è ricco di novità e bestie da scovare, potenziandosi con nuovi set di armi e armature, collaborando con gli amici o giocando per conto proprio, affrontando missioni tradizionali e imprese speciali, con tanti crossover con altri franchise (come quello con la serie The Witcher in arrivo nel 2019) che aggiungono un po' di pepe all'esperienza di gioco. Se amate i giochi di ruolo dalle tinte action e vi interessa provare un gioco che potete condividere con altri amici, Monster Hunter World è uno dei migliori prodotti lanciati su PC nel 2018.



Per approfondire, leggi la nostra recensione completa.