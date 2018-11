HITMAN 2: Sean Bean è il bersaglio del primo evento a tempo limitato

A pochi giorni dal lancio ufficiale di HITMAN 2 , Io-Interactive ha dato il via al primo di una serie di eventi a tempo limitato noti come Bersagli Elusivi : il primo target dell'agenza ICA è infatti disponibile da oggi per tutti i possessori del gioco d'azione su PC e console. Si tratta dell'assassino freelance Mark Faba , meglio noto come L'Immortale , che nel gioco è interpretato dall'attore hollywoodiano Sean Bean : il personaggio, noto per i suoi ruoli ne Il Signore degli Anelli e nella serie TV de Il Trono di Spade, sarà disponibile per due settimane nella mappa di Miami .

Come nel primo episodio, i Bersagli Elusivi sono particolari personaggi che compariranno nel mondo di gioco e potranno essere assassinati per ricevere delle ricompense esclusive. Tuttavia, i giocatori avranno a disposizione un solo tentativo per eliminare il Bersaglio Elusivo: in caso di fallimento o di errata chiave di lettura della situazione, non sarà più possibile ritentare la missione.



Dopo la formula convincente del primo episodio, la software house danese ha deciso di alzare la posta in gioco, rendendo ancora più complessi gli eventi speciali di HITMAN 2: da una parte, molte più possibilità di approccio alla missione, garantite dalle maggiori sfumature del gameplay, dall'altra una serie di rischi ancora più elevati che costringeranno il giocatore a valutare con attenzione i movimenti del bersaglio prima di entrare in azione.



Potete farvi un'idea dell'evoluzione di queste particolari missioni nel video ufficiale del primo Bersaglio Elusivo, con protagonista l'attore Sean Bean.