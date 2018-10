Da Game of Thrones ai videogiochi: Sean Bean è il primo target di Hitman 2

Il primo "Bersaglio Elusivo" di Hitman 2 sarà Sean Bean: l'attore di Game of Thrones e Il Signore degli Anelli vestirà i panni de L'Immortale.



La missione speciale, presentata da Warner Bros. Games e IO Interactive con il trailer che potete guardare in questo articolo, sarà disponibile per soli 10 giorni a partire dal 20 novembre.



"Sono davvero elettrizzato all'idea di prendere parte al videogioco Hitman 2. È sempre entusiasmante calarsi in un nuovo ruolo e non vedo l’ora di vedere il mio personaggio in azione quando la missione sarà disponibile", ha dichiarato Sean Bean.



Queste, invece, sono state le parole di Hakan Abrak, responsabile di IO Interactive:



"Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con il talentuoso Sean Bean per la realizzazione della prima missione Bersaglio Elusivo di Hitman 2. I Bersagli elusivi si configurano ormai come un tratto distintivo dei giochi Hitman, e costituiscono uno dei cardini del costante flusso di contenuti gratis di cui possono godere i giocatori. Questa nuova missione con Sean Bean è uno dei tanti aggiornamenti, funzionalità, modalità e innovazioni che caratterizzano Hitman 2 e che rendono il nuovo capitolo di questo mondo in costante espansione un gioco appetibile sia per la nostra community di fan che per i nuovi giocatori".



Hitman 2 sarà disponibile dal 13 novembre per PC, PS4 e Xbox One.