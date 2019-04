VIDEOGIOCHI 18 aprile 2019 08:25 Super Smash Bros. Ultimate si espande: arriva Joker Il nuovo personaggio proveniente dalla serie Persona arriva oggi come DLC insieme allʼupdate che introduce lʼeditor dei livelli

Nintendo ha annunciato l'arrivo del nuovo aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate, che introduce quest'oggi nuove tracce per la colonna sonora e un editor di livelli, grazie al quale potrete creare lo scenario perfetto per i vostri combattimenti.



La vera novità è però l'arrivo di un nuovo lottatore, Joker della serie Persona, che è disponibile come contenuto aggiuntivo a pagamento acquistabile su Nintendo eShop.

Joker fa parte del pacchetto Set sfidante 1, al cui interno ci sono anche uno scenario esclusivo chiamato Mementos e alcuni brani tratti dalla serie di giochi di ruolo targata Atlus.



Grazie all'editor di livelli, disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Super Smash Bros. Ultimate, ii giocatori possono creare scenari personalizzati utilizzando alcuni strumenti che consentono di aggiungere piattaforme mobili, trappole rotanti e caratteristiche uniche per mettere in difficoltà l'avversario.