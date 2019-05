Sono in arrivo le PS4 Slim con Crash Team Racing Nitro-Fueled

Sony ha realizzato due confezioni di PlayStation 4 Slim ideali per chi ha intenzione di acquistare la console in concomitanza con il lancio dell'attesissimo remake di Crash Team Racing.



A partire dal 21 giugno, infatti, saranno disponibili i seguenti bundle dedicati a Crash Team Racing Nitro-Fueled:



- PS4 Slim nera da 1TB con due controller Dualshock 4 e una copia del gioco

- PS4 Slim nera da 500GB con un controller Dualshock 4 e una copia del gioco



Sviluppato a grande richiesta da Activision dopo il successo della N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fueled riproporrà tutte le piste e i personaggi del mitico gioco di corse per PS1 con una grafica moderna e un bel po' di contenuti aggiuntivi, tra cui spicca il multiplayer online. Il lancio del gioco è atteso per il 21 giugno anche su Xbox One e Nintendo Switch.