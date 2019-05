Ancora record per GTA V: ha venduto 110 milioni di copie

Mentre si intensificano i rumor sul sesto capitolo, GTA V continua a macinare vendite e record: Rockstar Games e Take Two hanno infatti annunciato che il gioco criminale per eccellenza ha raggiunto quota 110 milioni di copie vendute.



Un risultato ottenuto sommando le vendite su PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360 dal 2013 a oggi e che consolida Grand Theft Auto V al terzo posto della classifica dei videogiochi più venduti di sempre: gli inseguitori Playerunknown's Battlegrounds (50 milioni) e Wii Fit (82 milioni) sono ormai a debita distanza. Riuscirà il capolavoro Rockstar a raggiungere Minecraft (154 milioni) e Tetris (170 milioni)?



Intanto, l'acclamato western dell'azienda americana, Red Dead Redemption 2, dopo l'ottima prova nei primi mesi di disponibilità, ha frenato un po' la corsa: negli ultimi tre mesi ha piazzato solo 1 milione di copie, per un totale di 24 milioni complessivi.



Quello di GTA e dei giochi Rockstar Games è un fenomeno mondiale spesso al centro di polemiche che va conosciuto in profondità, ve ne abbiamo parlato recenetemente in un lungo articolo.