Red Dead Redemption 2: nuovo avvistamento per la versione PC

Dopo il debutto su PlayStation 4 e Xbox One, Red Dead Redemption 2 potrebbe arrivare su PC nonostante i rumor siano stati fermi per un bel po'.



A riaccedere la speranza per la nuova versione del capolavoro western di Rockstar Games (qui trovate la nostra recensione) è stato un curriculum di un ex sviluppatore, che ha incluso il gioco per PC tra quelli a cui ha lavorato di recente.



Potrebbe trattarsi di un semplice errore, ma non è assolutamente da escludere l'interesse della software house di GTA per gli appassionati in possesso di un computer da gioco. E in questo senso, con la fiera dei videogiochi più importante al mondo dei videogiochi alle porte, l'E3 di Los Angeles, l'annuncio potrebbe concretizzarsi anche il mese prossimo: vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.



E a proposito di GTA, a quanto pare Rockstar è già impegnatissima nello sviluppo del sesto capitolo, che potrebbe avere come protagonista un narcotrafficante e arrivare in esclusiva temporale su PS5.