Red Dead Redemption 2 è un successo da oltre 23 milioni di copie

Continua il successo inarrestabile di Red Dead Redemption 2, il capolavoro western di Rockstar Games che sin dalla sua pubblicazione ha segnato in più modi l'industria dei videogiochi.



Nell'ultima riunione con gli investitori, Take Two, azienda che detiene lo studio di sviluppo dei creatori di GTA e publisher del gioco, ha sottolineato che Red Dead Redemption 2 sta continuando a macinare ottimi risultati "al botteghino".



Dalla sua uscita del 26 ottobre 2018 a oggi, infatti, sono state distribuite oltre 23 milioni di copie del gioco, ovvero 5 in più rispetto a quanto dichiarato a pochi giorni dal lancio. Anche grazie a questi risultati, nel terzo trimestre dell'anno fiscale in corso Take Two ha registrato delle entrare superiori alle aspettative, pari 1,57 miliardi di dollari.



Considerando che il primo Red Dead Redemption si è fermato a 15 milioni di copie vendute in tutto il suo ciclo vitale, i numeri registrati dal secondo capitolo sono a dir poco strabilianti. Se volete scoprire di più sul gioco, cliccate qui per leggere la nostra recensione completa.