PUBG su PlayStation 4, adesso è ufficiale

Dopo le numerose indiscrezioni delle scorse settimane, è arrivata finalmente l'ufficialità: PlayerUnknown's Battlegrounds sarà disponibile anche su PlayStation 4 a partire dal prossimo mese. La conferma è arrivata con il trailer che vedete di seguito, nel quale Bluehole Studio e Sony confermano che il battle royale debutterà su PS4 il 7 dicembre , esattamente un anno dopo l'esordio in esclusiva temporale console su Xbox One.

Su PlayStation 4, PUBG arriverà in tre differenti edizioni, con prezzi che variano dai 30 ai 60 euro, e includerà le tre mappe Erangel, Miramar e Sanhok, tutti gli accorgimenti proposti su Xbox One e PC nell'ultimo anno, e il completo supporto alla tecnologia HDR.



Resta da stabilire come reagirà l'utenza PlayStation nei confronti di PUBG, considerando che lo stesso gioco è ormai accessibile gratuitamente su Xbox per tutti utenti in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass.