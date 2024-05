Fallout diventa un gioco di ruolo da provare su Excel

La routine lavorativa all’interno di un ufficio può rivelarsi spesso noiosa, specialmente avendo a che fare con software che non funzionano come dovrebbero o che richiedono di inserire formule e dati per ore e ore.

In questo caso specifico, un content creator ha pensato di creare una speciale versione di Fallout, popolare gioco di ruolo postapocalittico di Bethesda, capace di funzionare su un "semplice" foglio Excel.