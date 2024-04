Fallout 4: il gioco di ruolo entra nella "nuova" generazione

L'aggiornamento di Fallout 4, che sarà distribuito gratuitamente per i giocatori che hanno acquistato il gioco di ruolo nelle versioni per le "vecchie" PS4 e Xbox One, darà ai possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X/S l'opportunità di sfruttare due nuove modalità grafiche.

La prima consente di attivare la risoluzione nativa in Ultra HD 4K, mentre la seconda punta tutto sulla fluidità per offrire prestazioni superiori con un frame-rate di 60 fotogrammi per secondo. Nel frattempo, l'aggiornamento porterà con sé alcune migliorie in termini di stabilità e sarà applicato anche nella versione PC al fine di sbloccare, finalmente, il supporto agli schermi "Ultrawide", permettendo così di estendere la visuale oltre il classico formato in 16:9.

Per incentivare gli utenti a tornare nel Commonwealth, oltre agli accorgimenti dal punto di vista tecnico, ci sarà spazio anche per una nuova missione chiamata "Echi del passato" che porterà il personaggio principale a fronteggiare un nuovo gruppo di fanatici dell'Enclave: coloro che la completeranno metteranno le mani su due nuove armi, alcune armature inedite e delle "skin" grazie alle quali sarà possibile personalizzare l'aspetto del protagonista.