Matthew Perry, i giocatori di Fallout: New Vegas omaggiano l'attore

Di fronte alla terribile notizia, anche il mondo dei videogiochi si è unito al cordoglio per la morte dell'attore: per un breve periodo, infatti, Perry ha offerto il suo contribuito ai videogame interpretando un personaggio nel gioco di ruolo Fallout: New Vegas .

Perry è infatti conosciuto nel mondo del gioco di ruolo di Obsidian Entertainment per la sua fantastica interpretazione di Benny, uno dei personaggi più apprezzati della serie ruolistica.

A quanto pare, l'attore ha parlato pubblicamente del suo amore per la serie Fallout. In rete, infatti, circola un video in cui parla di come abbia giocato così tanto a Fallout 3 da essersi ferito alla mano, dovendo sottoporsi a delle infiltrazioni per curarla. L'attore ha successivamente tirato fuori dalla tasca una copia autografata del gioco di ruolo, donata insieme a una console Xbox 360 per raccogliere fondi per l'ente Humane Society.

Il team di sviluppo ha apprezzato a tal punto il gesto di Perry tanto da offrirgli il ruolo di Benny in Fallout: New Vegas. La sua interpretazione nel gioco di ruolo è stata tale da conquistare persino l'autore Chris Avellone, che qualche anno più tardi ha confidato che avrebbe voluto espandere il ruolo del personaggio di Benny considerata la bravura di Matthew Perry.

Si tratta in ogni caso dell'unico ruolo mai avuto nel settore dei videogiochi dall'attore, che ha dedicato la sua carriera alla TV e ad alcuni film nel corso di una vita spesso costellata da difficoltà, in cui Perry si è trovato spesso a lottare contro la dipendenza da droga. Il suo ruolo resterà immortale in una delle serie di videogiochi più amate al mondo: di tanto in tanto, i giocatori potranno avviare una partita e dedicargli un tributo.