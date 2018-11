Battlefield V sfida Call of Duty a suon di realismo

A due anni dal capitolo ambientato durante la prima guerra mondiale, è finalmente disponibile Battlefield V per PlayStation 4, Xbox One e PC.



Il nuovo sparatutto marchiato Electronic Arts e DICE è sbarcato nei negozi e sugli store digitali di tutte le piattaforme con un'offerta ricca di modalità sia per giocare da soli che in compagnia di altri utenti online.



Ecco un riassunto delle principali caratteristiche del gioco:



"La serie di Battlefield torna alle origini in una seconda guerra mondiale come non si era mai vista. Affronta intense battaglie multigiocatore con la tua squadra nelle imponenti Operazioni su vasta scala e nella modalità in cooperativa Forze combinate, oppure emozionati nelle avvincenti e toccanti Storie di guerra per giocatore singolo. Mentre combatti in località epiche e sorprendenti in tutto il mondo, goditi il capitolo di Battlefield più ricco e coinvolgente mai creato".



Battlefield V si aggiornerà nel corso dei mesi con nuove mappe, modalità e armi e a marzo 2019 riceverà l'espansione più attesa, quella che aggiungerà la battle royale in stile Fortnite. Continuate a seguirci per saperne di più!