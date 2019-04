Ancestors: l'evoluzione umana secondo l'autore di Assassin's Creed

Si chiama Ancestors: The Humankind Odyssey ed è l'ultima fatica del creatore della saga di Assassin's Creed , Patrice Désilets. Il game designer canadese ha abbandonato la saga degli assassini ai tempi di Brotherhood, ovvero nel 2010, per dedicarsi anima e corpo alla sua nuova creatura, una rivoluzionaria avventura che ci farà vivere l'evoluzione della specie umana.

"Ancestors vi permetterà di esplorare il meraviglioso ma spietato mondo di Neogene Africa, a partire da 10 milioni di anni fa per un periodo di oltre 8 milioni di anni. Il vostro obiettivo sarà espandere il territorio e permettere ai clan di evolversi attraverso le ere, acquisendo nuove abilità da tramandare alle nuove generazioni".



Per spiegare la sua visione, l'autore ha realizzato una manciata di video esplicativi, di cui oggi vi proponiamo quello dedicato all'esplorazione:



"Questi video sono pensati per mostrarvi solo la superficie del gioco, ma senza anticipare nulla di troppo rilevante. Proprio perché credo sinceramente che la scoperta di ogni singolo aspetto rappresenti un elemento cardine dell’esperienza. L’idea alla base, insomma, è… lasciare il giocatore a sé stesso, evitando di condurlo per mano".



Ancestors: The Humankind Odyssey è atteso entro la fine del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Buona visione!