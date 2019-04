Borderlands 3, il nuovo trailer "esplosivo" conferma il debutto a settembre

In Borderlands 3, i giocatori potranno vestire i panni di quattro cacciatori della Cripta, ciascuno dotato di abilità e specializzazioni uniche che torneranno particolarmente utili nella lotta contro i leader più spietati della galassia, meglio noti come Calypso Twins.



L'avventura potrà essere affrontata in single-player oppure in modalità cooperativa con gli amici, sia in multiplayer locale che online, e collezionare più di un miliardo di armi diverse.



In attesa del primo video di gameplay, che sarà svelato da Gearbox a maggio in occasione di un evento dedicato, vi lasciamo in compagnia delle nuove immagini ufficiali svelate dalla software house.