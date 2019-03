Giornata importantissima per i fan di Borderlands, che questa sera scopriranno finalmente il nuovo capitolo della saga in lavorazione presso gli studi Gearbox Software.



Il team di sviluppo, infatti, ha presentato nelle scorse ore un nuovo teaser che anticipa la presentazione al PAX East 2019 di Boston, prevista per le ore 19:00 di oggi 28 marzo.



In attesa di scoprire maggiori dettagli e la data di lancio di Borderlands 3, vi lasciamo in compagnia dello scoppiettante trailer ufficiale intitolato Mask of Mayhem.