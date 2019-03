Come potete notare dalla foto, oltre alla data della conferenza e la location di Boston, il numero dell'uscita autostradale sembra proprio suggerire che Gearbox Software sia pronta a togliere i veli da Borderlands 3, in lavorazione da almeno quattro anni nelle segrete stanze dell'azienda. Si tratterebbe del primo episodio canonico per la saga dopo gli spin-off Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands e il recente Borderlands 2 VR.



Gearbox aveva già promesso approfondimenti, sorprese e dietro le quinte esclusivi su alcuni prodotti mai svelati prima, ed è lecito dunque attendersi che il terzo episodio di Borderlands possa essere tra quelli. Per scoprirlo toccherà attendere la fine del mese: la presentazione di Gearbox è prevista per le ore 19:00 di giovedì 28 marzo.