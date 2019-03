Borderlands 3, l'annuncio ufficiale potrebbe essere ormai imminente

Da tempo ormai i fan di Borderlands , popolare serie di giochi di ruolo sviluppata da Gearbox Software , attendono con ansia la presentazione del terzo capitolo, e i tempi potrebbero finalmente essere maturi per un annuncio ufficiale del sequel. In una nota sul proprio sito ufficiale, Gearbox ha infatti confermato la partecipazione al PAX East 2019 di Boston, che si terrà a fine marzo, durante il quale la software house terrà un panel interamente dedicato ad alcune novità in cantiere.

Gli autori di franchise come Brothers in Arms e lo sfortunato Battleborn sono infatti all'opera su diversi progetti, il più importante dei quali è certamente Borderlands 3: il 90% della forza lavoro di Gearbox, stando ad alcune dichiarazioni rilasciate qualche mese fa dal presidente Randy Pitchford, è impegnato sullo sviluppo del terzo capitolo del brand, che senza particolari sorprese dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno fiscale 2019/2020, dunque al massimo a marzo 2020.



La presentazione al PAX East 2019 con un primo teaser trailer potrebbe essere un ottimo modo di riscaldare gli animi in vista di un più completo annuncio all'E3 2019 di giugno. Non è da escludere inoltre che il team di sviluppo possa aggiornare i fan della serie sullo stato dei lavori di Borderlands: Game of the Year Edition, riedizione del primo episodio per PC e console di attuale generazione.



Ne sapremo di più a fine mese: l'appuntamento con le sorprese di Gearbox Software è fissato al primo pomeriggio del 28 marzo.