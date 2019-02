Watch Dogs: terzo episodio in arrivo a fine anno, sarà ambientato a Londra?

Ubisoft ha in programma nuovi progetti per il 2019, tra i quali si parla sempre più della presenza di Watch Dogs 3 : il terzo episodio della popolare saga open-world dedicata al mondo degli hacker (e dell'impatto della tecnologia sul mondo in cui viviamo) potrebbe infatti esordire entro la fine dell'anno su PC e console. Stando alle indiscrezioni, apparse inizialmente su 4Chan ma ritenute attendibili da un noto insider dell'industria videoludica come Jason Schreier, il nuovo Watch Dogs 3 sarà ambientato a Londra , Regno Unito, uno scenario che segnerebbe dunque un netto cambiamento rispetto alle metropoli dei primi due episodi (Chicago e San Francisco).

Stando alla fonte, Watch Dogs 3 offrirà maggiore enfasi sulla componente hacking e cercherà di distaccarsi ulteriormente da prodotti open-world come GTA e Saints Row, focalizzandosi su elementi tipici dei giochi di ruolo e sulle opzioni di personalizzazione del protagonista, che come Far Cry 5 e Assassin's Creed potrà essere maschile o femminile. Questa scelta, però, non avrà alcun impatto sulla storia narrata da Ubisoft.



A proposito di Assassin's Creed, sempre nel weekend sono emersi altri indizi a supporto della teoria che il prossimo episodio in arrivo nel 2020 sarà ambientato nuovamente ambientato in Italia: seguendo il filone inaugurato con Origins e proseguito con Odyssey, questa trilogia ancestrale avrebbe permesso di rivivere l'era dell'antica Roma. Il gioco, che nelle ultime indiscrezioni è indicato come Assassin's Creed Legion, sarebbe ambientato nell'epoca di Marco Aurelio, nell'anno dei cinque imperatori, e vedrà la presenza di due protagonisti: uno maschile, Cassio, e uno femminile, Lucia, entrambi ovviamente discendenti di Alexios e Kassandra.



Il gioco sarebbe in lavorazione presso gli studi Ubisoft Sofia e includerebbe un gameplay simile a quello di Odyssey, con una ricca componente ruolistica a supporto di un comparto narrativo influenzabile con le scelte del giocatore. Tuttavia, stando alle parole dello stesso Schreier, le indiscrezioni sul nuovo Assassin's Creed non sarebbero del tutto fondate, ed è probabile che si tratti di voci assolutamente lontane da quello che sarà il prossimo episodio della saga.



Maggiori informazioni su Watch Dogs 3 e sul nuovo Assassin's Creed potrebbero arrivare in vista dell'E3 2019, che si terrà a giugno in quel di Los Angeles.