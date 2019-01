Il prossimo Assassin's Creed potrebbe fare tappa nell'antica Roma

Nelle scorse ore è circolato il primo rumor sul nuovo Assassin's Creed.



Stando alle prime indiscrezioni, il nuovo capitolo della saga si chiamerà Assassin's Creed Adder e seguirà le vicende di Amunet (Aye) nei suoi 14 anni passati a costruire una gilda nell'antica Roma.



Si tratterebbe, quindi, di un seguito diretto di Origins, il cui protagonista, Bayek, dovrebbe anche essere presente come personaggio giocabile in alcune missioni. Adder segnerebbe anche il ritorno del sistema di Confraternita visto in Assassin's Creed 2 e Brotherhood, leggermente migliorato per l'occasione.



Per ora si tratta di una notizia tutt'altro che ufficiale, ma a quanto pare il titolo uscirà nel 2020: continuate a seguirci per saperne di più.