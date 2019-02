Assassin's Creed 3 si rifà il trucco e sbarca su PC, PS4 e Xbox One

La nuova edizione sarà disponibile dal 29 marzo per PC, PlayStation 4 e Xbox One, includerà tutti i suoi contenuti aggiuntivi e anche Assassin's Creed Liberation, apprezzato spin-off con protagonista femminile:



"Accendi la rivoluzione americana nei panni di Connor, il maestro Assassino nato dalla bellezza e dalla brutalità dell'America del XVIII secolo. Assassin's Creed III è stato rimasterizzato per sistema PlayStation 4, Xbox One e PC.



Ora supporta la risoluzione 4K e l'HDR su PS4 Pro, Xbox One X e PC, la risoluzione a 1080p su PS4 e Xbox One, texture migliorate, un nuovo sistema di rendering delle luci e molti altri miglioramenti grafici.



Inoltre, grazie ai feedback dei giocatori, le meccaniche di gioco sono state migliorate e diverse funzionalità sono state rimodellate o modificate".



Assassin's Creed III Remastered potrà essere acquistato singolarmente, ma sarà gratuito per i possessori del Season Pass di Assassin's Creed Odyssey. Vi lasciamo al video che ne illustra i cambiamenti grafici, buona visione!