Il nuovo videogioco di Star Wars sarà svelato ad aprile

Il 13 aprile, durante lo Star Wars Celabration Day che si terrà a Chicago, Electronic Arts mostrerà finalmente al mondo Star Wars Jedi: The Fallen Order.



Si tratta del gioco d'azione per PC, PlayStation 4 e Xbox One sviluppato da Respawn Entertainment, lo studio di sviluppo fondato dai creatori di Call of Duty che ha poi dato i natali a Titanfall e al recente successo battle royale Apex Legends.



Non si sa ancora molto del titolo previsto per ottobre 2019, ma è cosa certa che sarà ambientato tra Episodio III: La Vendetta dei Sith ed Episodio IV: Una Nuova Speranza e racconterà la storia di un padawan sopravvissuto all'Ordine 66.



