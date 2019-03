SI ASPETTA LA DATA DI LANCIO 29 marzo 2019 11:21 Borderlands 3 è ufficiale, ecco il primo trailer Oltre allʼannuncio del terzo episodio, gli sviluppatori hanno svelato lʼedizione rimasterizzata in 4K del primo capitolo

Dopo anni di indiscrezioni, alla fine è arrivata l'ufficialità: Borderlands 3 è stato presentato durante la conferenza di Gearbox Software al PAX East 2019 di Seattle davanti a una folla di tremila persone (e a migliaia di utenti connessi simultaneamente in streaming), che hanno atteso quasi un'ora per scoprire le prime informazioni sul nuovo episodio.



Randy Pitchford, responsabile degli studi Gearbox, ha presentato il primo trailer ufficiale di Borderlands 3, mostrando alcuni volti familiari e nuovi personaggi che faranno la loro comparsa in questa nuova avventura. Diamo un'occhiata.

In attesa di scoprire una data di lancio ufficiale, la presentazione proseguirà nelle prossime settimane con alcuni aggiornamenti da parte delgli sviluppatori, che si focalizzeranno su tutte le novità di questo sequel.



Nel frattempo, Gearbox ha svelato che il primo Borderlands tornerà il 3 aprile in un'edizione rimasterizzata che includerà alcune migliorie a livello di gameplay (come l'aggiunta della minimappa e della modalità multiplayer a schermo condiviso per quattro giocatori) e un comparto grafico che si spingerà alla risoluzione Ultra-HD 4K.



L'edizione rimasterizzata offrirà tutti i contenuti della Game of the Year Edition lanciata nella scorsa generazione, inclusi i DLC del gioco originale. A seguire il trailer ufficiale.

Come se non bastasse, Gearbox ha promesso un lifting anche alla più recente Borderlands: The Handsome Collection, raccolta che include il secondo capitolo Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel. In entrambi i casi, la software house ha confermato che il team di sviluppo distribuirà un pacchetto gratuito che introdurrà la risoluzione 4K, disponibile sempre dal 3 aprile.



Vediamo come si comportano i due episodi in Ultra-HD.