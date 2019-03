George R.R. Martin starebbe lavorando a un videogioco fantasy

Stando a delle affidabili voci di corridoio, George R.R. Martin sta lavorando alla trama del prossimo videogioco di FromSoftware, azienda giapponese responsabile dell'apprezzata serie Dark Souls.



I gioco sarebbe un fantasy open-world con dei reami da esplorare nell'ordine che si preferisce. In ognuno dei regni ci sarà un leader da eliminare per ottenere delle abilità e potenziare il protagonista di un'avventura ideata proprio dall'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, la serie di romanzi che ha ispirato il successo televisivo di Game of Thrones/Il Trono di Spade.



Un progetto molto ambizioso voluto da Bandai Namco e che, probabilmente, sarà svelato durante per l'E3 2019, la fiera più importante del mondo dei videogiochi che si terrà a Los Angeles il prossimo giugno.



Anche se non si è ancora parlato né di un periodo d'uscita né delle piattaforme su cui sarà disponibile, immaginiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.



Oltre ad aver sviluppato la saga di Dark Souls e l'esclusiva PS4 Bloodborne, i ragazzi di FromSoftware hanno recentemente realizzato uno dei titoli più impegnativi di sempre: Sekiro: Shadows Die Twice, il nostro gioco del mese (ve ne abbiamo parlato qui). Continuate a seguirci per scoprire tutta la verità sul primo videogioco di George R.R. Martin!