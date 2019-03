Il videogioco di marzo: Sekiro, lo shinobi più spietato di sempre

Uno dei filoni videoludici più apprezzati degli ultimi 10 anni dagli appassionati è quello dei soulslike, ovvero quei giochi dove la morte non è sinonimo di game over ma un passo necessario per padroneggiare le ostiche sfide che caratterizzano le avventure di questo genere. I creatori di questo nuovo, impegnativo modo di intendere i videogiochi d'azione sono i ragazzi di FromSoftware, azienda giapponese che negli anni ha realizzato capolavori del calibro di Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne. Sekiro: Shadows Die Twice ricalca le orme dei suoi predecessori facendoci impersonare uno shinobi in cerca di vendetta nel Giappone del XVI secolo.



Pubblicato da Activision, i responsabili di Call of Duty, e completamente in italiano, Sekiro: Shadows Die Twice è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 22 marzo ed è senza dubbio uno dei titoli più difficili della storia dei videgiochi, anche più dei suoi celebri predecessori. Un'esperienza punitiva, ma in grado di donare delle soddisfazioni incredibili ai giocatori che riescono a domarla. Abbiamo riassunto le caratteristiche salienti del gioco in questo video: Sekiro: Shadows Die Twice, per noi di Mastergame, è il gioco di marzo.