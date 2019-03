Sekiro: Shadows Die Twice, ultimo assaggio prima dell'arrivo nei negozi

Manca pochissimo all'arrivo di Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo prodotto creato dai giapponesi di From Software, già autori di Dark Souls e Bloodborne.



Per festeggiare l'imminente debutto sul mercato, il team di sviluppo ha mostrato un nuovo filmato che include alcune scene inedite di gameplay e presenta le caratteristiche più importanti del nuovo gioco d'azione che sarà disponibile da venerdì 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.