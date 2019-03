Sekiro: tornano i samurai secondo gli autori di Tenchu

È giunto il momento di Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo videogioco dei creatori di Dark Souls e Bloodborne, che tornano alle prese con l'immaginario samurai dopo il successo della mitica saga di Tenchu cominciata su PS1. Ma non finisce qui: diamo uno sguardo tutti i titoli inediti in arrivo nei negozi dal 18 al 24 marzo.



Martedì 19 marzo



- Fate/Extella Link per PC, PS4, PS Vita e Switch

- Satisfactory per PC (accesso anticipato su Epic Games Store)

- The Messenger per PS4

- Super Crome: Bullet Purgatory per PC (accesso anticipato su Steam)



Mercoledì 20 marzo



- Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy per PS4 e Switch

- Agartha per PC



Giovedì 21 marzo



- We. The Revolution per PC

- Black Salt Coreuption per PC (accesso anticipato su Steam)



Venerdì 22 marzo



- Unravel 2 per Switch

- Stories: The Path of Destinies per Xbox One

- Guilds of Delenar per PC (accesso anticipato su Steam)

- Out of the Park Baseball per PC

- Sekiro: Shadows Die Twice per PC, PS4 e Xbox One