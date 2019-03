Onu: "Gravi danni dall'inquinamento, si rischiano milioni di morti premature"

Il danno per inquinamento al pianeta Terra è talmente grave che la salute delle persone sarà sempre più minacciata, a meno che non venga intrapresa un'azione urgente. L'allarme arriva da uno studio di 250 scienziati dell'Onu, in cui si avverte che o si aumentano drasticamente le protezioni ambientali o città e regioni in Asia, Medio Oriente e Africa potrebbero vedere milioni di morti premature entro il 2050.