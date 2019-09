Greta Thunberg, sit-in per il clima davanti alla Casa Bianca: simulata un estinzione di massa

La sedicenne attivista svedese Greta Thunberg è arrivata davanti alla Casa Bianca per partecipare ad una manifestazione di giovani a difesa del clima. "Hey hey ho ho, climate change has got to go", canta insieme a centinaia di teenager del suo movimento "Fridays for Future". Greta e gli attivisti hanno inscenato una sorta di "estinzione di massa", simulando di morire a causa del cambiamento climatico. Una performance della durata di 11 minuti, per ricordare gli anni che restano per limitare massicciamente le emissioni che danneggiano il clima.