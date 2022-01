20 gennaio 2022 09:23

E' la giornata dei pinguini, Greenpeace li celebra in Antartide

Il 20 gennaio cade la giornata dei pinguini, il "Penguin awareness day". Per celebrarli Greenpeace ha organizzato una nuova spedizione in Antartide per studiare alcune colonie ancora non esaminate prima. La nave dell'associazione "Arctic sunrise" è infatti arrivata nella penisola antartica per condurre una ricerca scientifica su varie colonie di pinguini. A bordo della spedizione una squadra di scienziati della Stony brook University che studierà gli impatti della crisi climatica su questa importante specie sentinella.