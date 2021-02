Ue: a febbraio sentimento economico cresciuto, Italia seconda

A febbraio l'indicatore del sentimento economico (Esi) è aumentato sia nell'area euro che nella Ue (+1,9 punti) rispetto al mese precedente. Lo scrive la Commissione Ue. Tra le maggiori economie dell'Ue, l'Esi è cresciuto notevolmente in Polonia (+4,7), Italia (+4,4), Germania (+3,0) e, in misura minore, in Francia (+0,9). Peggiorato fortemente in Spagna (-3,2).