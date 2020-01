La pensione integrativa: uno strumento che guarda al fututo dei lavoratori

Presidente, innanzitutto che cosa sono i fondi pensione integrativa?

Sono quei fondi che servono, al momento del ritiro dal lavoro, a garantire qualcosa in più rispetto a quella che è la pensione ordinaria erogata dal nostro gestore nazionale che l'Inps.

Quanti sono in Italia?

In Italia ce ne sono tanti. Normalmente ogni categoria di lavoratori ne ha uno suo. Nello specifico il nostro si chiama Fonage e gestisce le pensioni integrative degli agenti di assicurazione.

Perché sono così utili?

Il sistema di previdenza nazionale continua a cambiare le regole del gioco. In questa situazione il lavoratore soccombe sotto il peso emotivo dell'incertezza di non ottenere, alla fine dei propri anni di lavoro, ciò che si aspettava all'inizio. E comunque è oggettivo che l'importo erogato dall'Inps mensilmente non potrà essere pari a quello degli ultimi salari percepiti.

Quindi?

Quindi consiglio di aprire una posizione di previdenza complementare da giovane, subito il primo giorno di lavoro, In pochi ci pensano in quel momento quando la prospettiva è di quasi quarantanni di impegno. Ma in realtà solo così il cosiddetto gruzzolo accumulato potrà garantire la tranquillità economica una volta andati in pensione.