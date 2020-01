Pensioni, spunta quota 99 con il "bonus mamma"

Proprio nei giorni in cui si pensa di superare "quota 100", spunta la proposta di Francesca Puglisi, sottosegretaria al ministero del lavoro e delle politiche sociali, del governo giallo-rosso: quota 99 con un bonus riservato alle madri che lavorano. La riforma della senatrice prevede per le donne di andare in pensione a 64 anni di età e 38 anni di contributi, ai quali si aggiunge il bonus mamma, vale a dire un anno di contributi in più per ogni figlio.