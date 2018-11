24 novembre 2018 10:32 Black friday, Amazon risponde a Boccia: "Noi paghiamo le imposte in Italia" Il deputato del Pd a Tgcom24 ha affermato che il colosso del commercio online non invia le ricevute fiscali. Pronta la risposta dellʼazienda

"Amazon è monopolista del sistema elettronico", a parlare - all'interno dell'approfondimento pomeridiano di Tgcom24 "Dentro i Fatti" - è Francesco Boccia del Partito Democratico. Il tema è "Il lato oscuro del Black friday". "Basta ricevere un pacco di Amazon a casa - prosegue Boccia - per capire che dentro non c'è la fattura. Se un commerciante italiano spedisce qualsiasi oggetto ai clienti senza ricevuta fiscale, la guardia di finanza piomba nella sede di quel commerciante e se lo porta via".

Pronta la risposta del colosso delle vendite online. “A maggio 2015 abbiamo costituito la succursale italiana di Amazon EU Sarl che registra tutti i ricavi, le spese, i profitti e le imposte dovute in Italia per le vendite al dettaglio", si legge in una nota uffciale. "L’accordo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate, su questioni del passato, risale a dicembre 2017, due anni dopo la costituzione della stabile organizzazione. Ogni vendita al dettaglio effettuata su Amazon.it, viene registrata in Italia. Inoltre, dal 2010 abbiamo investito oltre 1,6 miliardi di euro e creato oltre 5.200 posti di lavoro in Italia.”