Gas, Arera: "Bollette in calo a dicembre: -6,7%"

Bollletta del gas in calo del -6,7% per i consumi di dicembre 2023 per la famiglia tipo (con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui).

Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente che ricorda come "con la fine della tutela gas dal 2024, l'Arera aggiorna per l'ultima volta le bollette dei clienti domestici che non hanno ancora scelto il mercato libero". In termini di effetti finali, la spesa per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (gennaio - dicembre 2023) è di 1.307 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 29,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente. Per Assoutenti si tratta di una "riduzione delle tariffe al di sotto delle attese".