La tavola delle feste: il nero che non ti aspetti

La parola d'ordine per queste festività natalizie è soltanto una: osare!

E così, invece che risolvere la tavola con i consueti colori del Natale, per una apparecchiatura dall'aria super chic, ma facile e di grande effetto capace di lasciare il segno e che contribuisca a creare la magica atmosfera, ecco qualche idea per accompagnare degnamente un pranzo o una cena da ricordare.



La tovaglia nera: davvero inconsueta, ma super glam: basta saper abbinare portafortuna e segnaposti in oro e piatti, anche molto semplici, ma possibilmente in una nuance color crema. Se non vogliamo rinunciare al rosso portafortuna, anche semplici piatti usa e getta accompagnati da bicchieri colorati e posate color oro vanno benissimo e restituiscono una tavola sontuosa e bellissima.



I piatti neri: ormai sdoganati, piacciono sempre più a chi ama l'essenzialità e preferisce la sostanza alla forma. Abbinati con gradazioni di grigio, sono bellissimi se guarniti con rametti di pino e perfetti con le stelle di Natale. Anche il fucsia può essere ben accetto, se abbinato a tovaglioli candidi e nastri di raso in tinta.



Bianco e nero: se il tutto nero è troppo per i nostri gusti, possiamo optare per la combinazione principe: l'alternanza di bianco e nero. Per una tavola giovane e grintosa, runner a colori alternati su cui poggeremo i piatti in contrasto: una scacchiera molto elegante e decisamente originale.



Nouvelle cuisine: se per la cena di Natale abbiamo pensato ad un menù etnico, il servizio di piatti rettangolare è d'obbligo, ma non per questo inadatto all'occasione. Qualche pallina e qualche nastro d'argento qua e là regaleranno il giusto mix per la tavola delle feste in versione light.



E se non bastasse: per gli innamorati della montagna e delle temperature siderali, azzardiamo tovagliette in pelo su cui disporre piatti neri e candele color ferro. Uno stile molto ricercato, ma sicuramente di grandissimo effetto. Per molti, ma non per tutti forse...