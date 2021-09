Cosa farò "Da grande"? Scopri l'iniziativa di Saugella e Fondazione Francesca Rava

Saugella , il brand Mylan – A Viatris Company – che da oltre 40 anni si prende cura del benessere intimo delle donne, in collaborazione con Fondazione Francesca Rava – NPH Italia , che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e le donne fragili in Italia e nel mondo, sono nuovamente insieme in un progetto che coinvolge le consumatrici in un’operazione social legata alla limited edition Saugella "Da Grande".

La Fondazione Francesca Rava aiuterà le bambine in difficoltà in case famiglia, comunità per minori, scuole in aree disagiate, ispirandole a credere in loro stesse e nel proprio valore, impegnarsi a realizzare i propri sogni, oltre i limiti sociali e culturali.

Il progetto fa parte di un’azione di responsabilità sociale che contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo Parità tra i sessi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, Gender Equality.

La limited edition "Da grande" include un flacone di Saugella Dermoliquido abbinato a una versione unica di Saugella Girl disponibile in quattro pack differenti.

Le etichette del flacone di Saugella Girl, infatti, sono il riflesso delle aspirazioni e dei sogni delle bambine a cui la di Fondazione Francesca Rava ha chiesto di rappresentare cosa avrebbero voluto fare da grandi: Giulia vuole fare l’atleta, Angelica la veterinaria, Sofia diventare maestra e Giulia sogna un futuro da chef… Dalla selezione dei tratti più caratteristici sono state realizzate le quattro etichette oggi apposte sui flaconi della limited edition.



L’iniziativa prevede inoltre l’attivazione di un contest dedicato che mette in palio 2.300 copie del libro “Storie della buona notte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie”, con una dinamica semplice: acquistando la limited edition Saugella Da Grande e registrando lo scontrino nella sezione dedicata del sito saugella.it, sarà possibile verificare subito se si ha vinto.

Inoltre, la consumatrice può incoraggiare la propria bambina a diventare la donna che sogna di essere, condividendo la foto del disegno realizzato dalla propria figlia sul cartoncino contenuto nella confezione, sul sito saugella.it

Un semplice e al contempo grande gesto per insegnare ai propri figli a sognare in grande, a scoprire i propri talenti, perseguire le proprie ambizioni e a trasformarle in realtà.

Un’iniziativa di sensibilizzazione e di empowerment volto a educare e a spronare le bambine di oggi e le donne di domani a credere nei propri sogni per diventare da grandi tutto ciò che oggi desiderano.

A supporto del progetto sono state coinvolte quattro ambassador d’eccezione, un tempo bambine talentuose che credevano in loro stesse e oggi donne straordinarie, e di mamme influencer che, anche grazie al coinvolgimento delle proprie bambine, contribuiranno a dare maggiore visibilità all’iniziativa a livello social.



“Abbiamo voluto continuare la nostra collaborazione con Fondazione Francesca Rava con il progetto “Da grande” per dare voce ai sogni delle donne di domani spiega Anne-Marie van de Kieft, Head of Marketing Consumer and Pharma Care Business Unit, Mylan Italia - È un progetto molto importante per Saugella che da tempo attraverso la piattaforma Femminile Singolare sostiene l’unicità di ogni donna e anche in questo caso vuole offrire una prospettiva di empowering sull'infanzia mettendo al centro la tutela del futuro delle bambine anche quelle meno fortunate”

“La Fondazione Francesca Rava da 20 anni è impegnata su tutto il territorio nazionale con programmi di educazione e di empowerment di minori e donne in situazioni di fragilità, cosi come nei paesi del terzo mondo ove opera, tra i quali Haiti - dichiara Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava che prosegue – Siamo felici della collaborazione con Saugella in questo progetto con il quale, insieme alle consumatrici e alle donatrici, possiamo contribuire a raggiungere l’ obiettivo dell’Agenda 2030, la parità tra i sessi, e aiutare le bambine in difficoltà perché possano credere nelle proprie capacità, per un futuro diverso”.

L’iniziativa è valida dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.